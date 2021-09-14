В ФБР пока не увидели помощи РФ в борьбе с киберпреступлениями

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Заместитель директора ФБР Пол Аббате во вторник заявил, что не видит свидетельств того, что Россия предпринимает шаги для решения проблемы с хакерами, использующими программы-вымогатели.

"Основываясь на том, что мы видели, я бы сказал, что нет свидетельств тому, что Россия предприняла действия по борьбе с теми, кто занимается кибератаками с вымогательством", - сказал Аббате, выступая на саммите по разведке и нацбезопасности.

"Мы просили о помощи в отношении тех, кто, как мы знаем, находится в России, и против кого у нас выдвинуты обвинения, но мы не видели никаких действий с российской стороны. Поэтому я бы сказал, что в этом отношении ничего не изменилось", - добавил он.

За последние месяцы США столкнулись с серией мощных кибератак, целью которых было получение выкупа. В частности, ранее в этом году хакерской атакой была парализована работа топливопровода Colonial Pipeline, по которому доставляют горючее из Техаса на восточное побережье США. 11 мая компания-оператор объявила о постепенном возобновлении работы. Позже Colonial Pipeline подтвердил факт выплаты выкупа хакерам в размере $4,4 млн. После этого американские следователи заявили, что смогли вернуть часть выкупа, который был выплачен хакерам.