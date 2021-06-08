Минобороны Армении объявило об отстранении двух армейских командиров

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Командиры двух воинских частей ВС Армении отстранены от службы, назначено служебное расследование, сообщило Минобороны республики во вторник.

"В отношении командира воинской части, полковника А.Тадевосяна и командира воинской части, полковника А.Геворкяна назначено служебное расследование. В период расследования они отстранены от исполнения служебных обязанностей", - сообщает пресс-служба военного ведомства Армении.

В ведомстве не назвали причины назначения служебного расследования.

Между тем, армянские СМИ сообщают, что командир воинской части Мегри на границе с Ираном Артак Тадевосян и командир воинской части Меграба на границе с Азербайджаном отстранены от служебных обязанностей "из-за отказа выполнять поручение руководства Минобороны обеспечить на досрочных выборах в парламент голоса в пользу партии и.о. премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор"".

Внеочередные парламентские выборы в Армении пройдут 20 июня, с 7 июня в республике началась предвыборная агитация.