Поиск

Минобороны Армении объявило об отстранении двух армейских командиров

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Командиры двух воинских частей ВС Армении отстранены от службы, назначено служебное расследование, сообщило Минобороны республики во вторник.

"В отношении командира воинской части, полковника А.Тадевосяна и командира воинской части, полковника А.Геворкяна назначено служебное расследование. В период расследования они отстранены от исполнения служебных обязанностей", - сообщает пресс-служба военного ведомства Армении.

В ведомстве не назвали причины назначения служебного расследования.

Между тем, армянские СМИ сообщают, что командир воинской части Мегри на границе с Ираном Артак Тадевосян и командир воинской части Меграба на границе с Азербайджаном отстранены от служебных обязанностей "из-за отказа выполнять поручение руководства Минобороны обеспечить на досрочных выборах в парламент голоса в пользу партии и.о. премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор"".

Внеочередные парламентские выборы в Армении пройдут 20 июня, с 7 июня в республике началась предвыборная агитация.

Минобороны Армении Артак Тадевосян Иран Азербайджан Никол Пашинян

Новости

В Харькове во дворе дома произошел взрыв

Макрон попросил не преувеличивать значение инцидента с пощечиной

США призвали Иран сотрудничать с МАГАТЭ

Старейший дилер почтовых марок купил самую дорогую марку в мире за $8,3 млн

В Болгарии и Таиланде начнут принимать карты "Мир"

Во Франции задержали двух человек после инцидента с пощечиной Макрону

Во Франции задержали двух человек после инцидента с пощечиной Макрону

ФБР поймало сотни преступников с помощью специального приложения

Пакистан отказался предоставлять США свои военные базы

Пакистан отказался предоставлять США свои военные базы

В США проследили на атомарном уровне, как SARS-CoV-2 повреждает легкие

В США проследили на атомарном уровне, как SARS-CoV-2 повреждает легкие

Сбой в работе мировых сайтов связан с проблемами у CDN-провайдера

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');