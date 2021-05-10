Президент Армении назначил досрочные выборы в парламент на 20 июня

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о проведении внеочередных парламентских выборов в стране 20 июня 2021 года.

Указ вступает в силу 11 мая.

Ранее в понедельник парламент Армении в соответствии с конституцией был распущен, поскольку два раза не избрал Никола Пашиняна на пост премьер-министра республики.

Процесс голосования был инициирован с целью роспуска парламента и проведения досрочных парламентских выборов.

25 апреля Пашинян заявил, что уходит в отставку с поста премьера для проведения внеочередных выборов, но до этого времени продолжит выполнять обязанности.

Правящая партия "Гражданский договор" заявила о самостоятельном участии в предстоящих досрочных выборах, кандидатом на пост премьера будет Пашинян.

Бывший президент Армении Роберт Кочарян возглавит предвыборный блок "Армения" с партиями "Возрождающаяся Армения" и "Дашнакцутюн". Партию "Возрождающаяся Армения" основал в 2021 году бывший губернатор Сюникской области Армении Ваге Акопян. Членами этой политической силы стали все мэры и руководители общин граничащей с Азербайджаном и Ираном Сюникской области.

Партия экс-директора Службы национальной безопасности Артура Ванецяна "Отечество" и Республиканская партия экс-президента Сержа Саргсяна примут участие в выборах в едином блоке. Сам Саргсян в выборах участвовать не будет.