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МГУ вошел в число 80 лучших вузов мира по версии QS-2022

МГУ вошел в число 80 лучших вузов мира по версии QS-2022
Московский государственный университет им. М.Ломоносова со стороны Воробьевской набережной.
Фото: Киселев Сергей /Агентство "Москва"

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - МГУ занял 78-е место в рейтинге лучших вузов мира по версии QS World University Rankings 2022, сообщила во вторник пресс-служба университета.

"8 июня опубликован рейтинг лучших университетов мира. Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова занял в нем 78-е место, став лучшим российским вузом и единственным представителем в ТОП-100", - говорится в пресс-релизе.

В рейтинг также попали такие российские вузы, как СПбГУ (242-е место), Новосибирский государственный университет (246-е место), МГТУ имени Н.Э.Баумана (281-е место), НИУ ВШЭ (305-е место), РУДН (317-е место).

В рейтинге QS принимали участие 1300 высших учебных заведений из 97 стран. Допущены к исследованиям были более 600 вузов.

МГУ QS World University Rankings

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