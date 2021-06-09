Поиск

В Харькове задержали бросившего гранату возле супермаркета мужчину

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Мужчина, бросивший гранату вблизи супермаркета "Таврия В" в Харькове во вторник вечером, задержан.

"Личность установлена... До этого он не попадал в поле зрения (правоохранительных органов - ИФ"), - сказал журналистам начальник отдела полиции № 1 Харьковского районного управления полиции № 1 Андрей Грязев.

Он сообщил, что по предварительной информации мужчина бросил гранату из-за конфликта "на почве неприязненных отношений". Грязев затруднился сказать, был ли знаком задержанный с пострадавшими и находился ли на момент конфликта в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Грязев подтвердил, что взорвалась граната.

"Точно граната, но какая - пока сказать не может. Это после экспертиз", - сказал Грязев.

Как сообщалось, во вторник вечером в Харькове в районе проспекта Гагарина произошел взрыв, в результате которого пострадали и были доставлены в больницу 3 человека (2005, 1988 и 2002 г.р). Состояние самого младшего оценивается как средней степени тяжести, двух других - удовлетворительное.

Харьков Украина ГУ Нацполиции

Новости по теме

Новости

Франция отменяет обязательный тест на COVID-19 для приезжающих из ЕС

МГУ вошел в число 80 лучших вузов мира по версии QS-2022

МГУ вошел в число 80 лучших вузов мира по версии QS-2022

В Харькове во дворе дома произошел взрыв

Макрон попросил не преувеличивать значение инцидента с пощечиной

США призвали Иран сотрудничать с МАГАТЭ

Старейший дилер почтовых марок купил самую дорогую марку в мире за $8,3 млн

В Болгарии и Таиланде начнут принимать карты "Мир"

Во Франции задержали двух человек после инцидента с пощечиной Макрону

Во Франции задержали двух человек после инцидента с пощечиной Макрону

ФБР поймало сотни преступников с помощью специального приложения

Пакистан отказался предоставлять США свои военные базы

Пакистан отказался предоставлять США свои военные базы
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');