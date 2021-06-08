В Харькове во дворе дома произошел взрыв

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - В Харькове вечером во вторник, 8 июня, в районе проспекта Гагарина произошел взрыв, в результате пострадали люди.

"Взрыв. Гагарина, 38. Бегут парни и просят вызвать скорую", - сообщается в одном из местных телеграм-каналов.

"Неподалеку от места происшествия находился ребенок, который от испуга побежал во дворы, сейчас его ищут. Со слов очевидцев, состоялась потасовка в компании молодых парней, затем один из них бросил в толпу гранату", - сообщается в другом телеграм-канале.

В отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области подтвердили, что сам факт взрыва и наличие пострадавших.

"Предварительно трое пострадавших", - сказали в отделе коммуникаций.

Более подробную информацию в полиции пообещали дать позже.