Белоруссия на 4 дня приостановит прокачку нефти по "Дружбе" в Польшу

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Белорусская сторона на несколько дней приостанавливает прокачку нефти в направлении Польши для плановых работ на нефтепроводе "Дружба".

"С 12:00 сегодняшнего дня "Гомельтранснефть" останавливает транспортировку на 96 часов в направлении Адамовой Заставы (Польша - ИФ) для проведения регламентных работ на белорусском участке "Дружбы", - сообщил журналистам советник президента "Транснефти", пресс-секретарь Игорь Демин.

8 апреля 2019 года на Мозырском НПЗ в Белоруссии была обнаружена нефть с превышением уровня содержания хлорорганических соединений. Источником, из которого в трубу попала загрязненная нефть, был назван пункт приема нефти в Самарской области. Транзит нефти в Европу по трубопроводу "Дружба" был приостановлен. Из-за форс-мажора нарушились поставки в Белоруссию, Польшу, Венгрию, Германию, Украину и страны Балтии. По всем направлениям поставки были восстановлены с 9 июня.