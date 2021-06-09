Поиск

Белоруссия на 4 дня приостановит прокачку нефти по "Дружбе" в Польшу

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Белорусская сторона на несколько дней приостанавливает прокачку нефти в направлении Польши для плановых работ на нефтепроводе "Дружба".

"С 12:00 сегодняшнего дня "Гомельтранснефть" останавливает транспортировку на 96 часов в направлении Адамовой Заставы (Польша - ИФ) для проведения регламентных работ на белорусском участке "Дружбы", - сообщил журналистам советник президента "Транснефти", пресс-секретарь Игорь Демин.

8 апреля 2019 года на Мозырском НПЗ в Белоруссии была обнаружена нефть с превышением уровня содержания хлорорганических соединений. Источником, из которого в трубу попала загрязненная нефть, был назван пункт приема нефти в Самарской области. Транзит нефти в Европу по трубопроводу "Дружба" был приостановлен. Из-за форс-мажора нарушились поставки в Белоруссию, Польшу, Венгрию, Германию, Украину и страны Балтии. По всем направлениям поставки были восстановлены с 9 июня.

Белоруссия Транснефть Дружба Игорь Демин Польша Гомельтранснефть

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Европарламент утвердил введение цифровых COVID-сертификатов

Дипломаты подтвердили участие посла Салливана в саммите в Женеве

Что случилось этой ночью: среда, 9 июня

Пандемия коронавируса

В июне истекает срок действия миллионов доз вакцины Johnson & Johnson

В июне истекает срок действия миллионов доз вакцины Johnson & Johnson

Сенат США принял законопроект о стимулировании технологической промышленности

Мигрирующие китайские слоны стали международными звездами в интернете

Мигрирующие китайские слоны стали международными звездами в интернете
Пандемия коронавируса

Главный инфекционист США призвал вакцинироваться против индийского COVID-19

Псаки прокомментировала план выхода России из проекта МКС

Израиль нанёс авиаудары по Сирии

Пандемия коронавируса

Франция отменила обязательный тест на COVID-19 для приезжающих из ЕС

Франция отменила обязательный тест на COVID-19 для приезжающих из ЕС
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');