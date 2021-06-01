"Транснефть" ожидает окончательного урегулирования по "Дружбе" только в 2022 году

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - "Транснефть" ожидает окончания процесса по урегулированию вопроса компенсаций за загрязнение нефтепровода "Дружба" в 2022 году, сообщил первый вице-президент компании Максим Гришанин в ходе телеконференции.

Ранее ожидалось, что процесс завершится в первом полугодии 2021 года.

"Мы уже не столько оптимистичны. Все уйдет в 2022 году, окончательное урегулирование со всеми грузоотправителями", - сказал он, отметив, что компания больше не будет увеличивать резерв, как это было сделано в конце 2019 года.

8 апреля 2019 года на Мозырском НПЗ в Белоруссии была обнаружена нефть с превышением уровня содержания хлорорганических соединений. Источником, из которого в трубу попала загрязненная нефть, был назван пункт приема нефти в Самарской области. Транзит нефти в Европу по трубопроводу "Дружба" был приостановлен. Из-за форс-мажора нарушились поставки в Белоруссию, Польшу, Венгрию, Германию, Украину и страны Балтии. По всем направлениям она была восстановлена с 9 июня. "Транснефти" пришлось компенсировать другим компаниям убытки из-за случившегося.