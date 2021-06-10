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ЕП призвал ввести существенные экономические санкции против Минска

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Европейский парламент (ЕП) назвал актом государственного терроризма принудительную посадку пассажирского самолета в Белоруссии и призвал ЕС ввести против режима Александра Лукашенко существенные экономические санкции.

"Европарламент призывает к немедленному и безоговорочному освобождению Романа Протасевича и Софии Сапеги, а также всех других журналистов и политических заключенных в Белоруссии", - говорится в проекте резолюции ЕП, которая будет поставлена на голосование в четверг на его пленарной сессии в Страсбурге.

Депутаты вновь заявляют о непризнании избрания Лукашенко на пост президента Белоруссии, "считают нынешний режим нелегитимным, незаконным и преступным".

ЕП призывает Совет ЕС незамедлительно принять и ввести в действие "экономические санкции, которые должны быть существенными и оказывать в максимально возможное и немедленное воздействие на белорусский режим, его сторонников и экономических субъектов, поддерживающих режим". Эти санкции, по мнению депутатов, должны быть направлены против государственных и частных компаний, контролируемых или тесно связанных с деловыми интересами Минска, либо известных тем, что увольняют сотрудников за участие в забастовках или протестах.

Ассамблея ЕС призывает не только к применяемым до сих пор персональным санкциям против отдельных чиновников и силовиков, но и к секторальным санкциям против предприятий, которые работают с сырой нефтью и нефтепродуктами, калийной, сталелитейной и деревообрабатывающей промышленности, отмечается в проекте.

Предлагается также прекратить сотрудничество с белорусскими государственными банками, ограничить кредитные линии от международных банков дочерним банкам в Белоруссии, рассмотреть возможность временного исключения Белоруссии из платежной системы SWIFT. ЕП просит компании, зарегистрированные в ЕС, в частности Siemens AG, прекратить кооперацию с властями Белоруссии в обмене технологиями и ноу-хау.

Предлагаются и другие меры, например, отстранить Белоруссию от участия в международных спортивных организациях и международных спортивных мероприятиях, включая Олимпийские игры в Токио, чемпионаты Европы и мира.

Кроме того, в проекте резолюции отмечается, что Европарламент "глубоко обеспокоен привязанностью России к режиму Лукашенко, включая финансовую поддержку и тесное сотрудничество между спецслужбами".

Европарламент ЕС Белоруссия Александр Лукашенко

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