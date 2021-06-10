Белорусские депутаты потребовали прекратить давление на страну извне

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В Белоруссии депутаты всех уровней приняли общее обращение, в котором выразили возмущение введением санкций и информационной агрессией против их государства. Об этом сообщает "БелТА".

Они призвали международное сообщество непредвзято оценивать происходящее в Белоруссии, осудить дискриминационную политику в ее отношении и прекратить давление извне.

По словам депутатов, "под видом борьбы за демократические ценности имеет место агрессивное давление на суверенное государство и ее граждан, грубое нарушение базовых принципов международного права по невмешательству во внутренние дела государств". Они считают, что эти действия "создают реальную угрозу международному миру и безопасности, нарушают устав ООН".

"Против нас развернута массированная информационная агрессия, направленная как на вовлечение наших граждан в деструктивную деятельность с целью совершения государственного переворота, так и на формирование крайне негативного образа страны на международной арене. Вводятся беспрецедентные и необоснованные санкции. Абсурдными выглядят действия по лишению республики Беларусь прав на проведение международных спортивных соревнований, участие в творческих и профессиональных конкурсах, запреты на осуществление авиасообщения, дискриминация компаний и организаций, а в конечном итоге - обычных граждан нашей страны", - заявили парламентарии.

"Политическое и экономическое давление на нашу страну не прекращается, а только усиливается. Заявленная цель - содействие укреплению демократических ценностей и свобод. Однако фактический результат совершенно иной - подрыв экономического потенциала нашей страны, замедление развития, сокращение социальных программ, снижение благополучия людей и, как результат, - слом суверенной белорусской государственности, формирование зоны экономической, геополитической, социальной нестабильности в самом центре Европы, которая и так переживает целую череду кризисов - миграционный, экономический, пандемию COVID-19", - говорится в обращении.

Депутаты заявили, что готовы к диалогу, но не по принуждению, и что любые посягательства на суверенитет Белоруссии будут бесперспективны и недальновидны.

"Мы призываем мировое сообщество выступить против необоснованной, контрпродуктивной и дискриминационной политики в отношении республики Беларусь, проявить солидарность с нашей страной в отстаивании права на суверенитет и мирную жизнь, вернуться к ответственному и конструктивному взаимодействию на благо всех стран и народов, во имя мира, безопасности и процветания".

Комментируя принятое обращение, председатель Совета Республики Наталья Кочанова, отметила, что депутатов всех уровней в стране большке 18 тысяч человек, они общаются с избирателями и знают, что те возмущены.

"Ведь основная цель государственной политики - рост благосостояния людей, а призывами к санкциям пересекается эта красная черта. В Беларуси делается все, чтобы сохранить мир, стабильность и спокойствие в стране. Но находятся те, кто пытаются уничтожить трудовые коллективы, предприятия, ослабить экономику с целью, как они сами говорят, "спровоцировать голодные бунты", а в итоге - лишить страну государственности и суверенитета", - сказала она.