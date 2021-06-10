В Латвии потребовали ареста парламентария из-за подозрений в шпионаже в пользу РФ

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура Латвии обратилась в Сейм (парламент) с запросом о выдаче для ареста депутата Яниса Адамсонса (фракция "Согласие"). По неофициальным данным, имеющимся у агентства BNS, запрос связан с подозрениями в шпионаже в пользу России.

Генпрокуратура просит у парламента согласие на обыск, задержание и арест Адамсонса.

Для рассмотрения запроса утром в четверг было созвано закрытое заседание комиссии по мандатам, этике и заявлениям, а также заседание президиума парламента, который рассмотрел вопрос о включении этого вопроса в повестку дня заседания Сейма.