Суд в Латвии арестовал депутата, подозреваемого в шпионаже в пользу РФ

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Суд Видземского предместья Риги принял решение арестовать депутата сейма (парламента) Латвии Яниса Адамсонса (фракция "Согласие"), подозреваемому в шпионаже в пользу России.

Решение суда может быть обжаловано в Рижском окружном суде.

По закону содержание под стражей может применяться только в том случае, если конкретные факты, полученные в ходе уголовного разбирательства, вызывают обоснованные подозрения в том, что лицо совершило преступление, которое наказуемо лишением свободы, и применение другой меры пресечения не может гарантировать, что это лицо не совершит новое преступление, не будет мешать расследованию или уклоняться от него.

Накануне, 10 июня, сейм Латвии выдал разрешение на арест Адамсонса по подозрению в шпионаже в пользу России. За его выдачу проголосовали 69 парламентариев, против были пять депутатов, воздержались четверо.

Председатель комиссии сейма по национальной безопасности Марис Кучинскис заявил BNS, что в деле Адамсона есть серьезные доказательства, свидетельствующие об обоснованности подозрений в шпионаже в пользу России.

Председатель комиссии сейма по мандатам, этике и запросам Янина Курсите-Пакуле в свою очередь сообщила, что Адамсонсу могут быть инкриминированы преступления по статье 85 уголовного закона - шпионаж, то есть незаконный сбор не подлежащей разглашению информации с целью ее передачи или передача другому государству либо иностранной организации напрямую или через посредника, либо незаконный сбор или передача иной информации службе разведки другого государства - по ее заданию, напрямую или через другое лицо.

По данным агентства BNS, служба государственной безопасности Латвии подозревает Адамсонса в более чем по 40 эпизодах преступлений.

Адамсонс является членом парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, но не имеет допуска к информации, содержащей государственную тайну.