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Дания ослабит COVID-ограничения, в том числе на матчах Евро-2020

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В Дании решили ослабить ограничительные меры, введенные для борьбы с распространением коронавируса, сообщают в четверг европейские СМИ.

"Мы сможем сделать все то, что не могли раньше, потому что эпидемию взяли под контроль", - сказал министр здравоохранения Дании Магнус Хеунике.

С пятницы бары и рестораны смогут работать до полуночи, тогда как ранее им было разрешено принимать посетителей до 23:00. С 15 июня время закрытия этих заведений перенесут на 2:00 ночи.

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Кроме того, с 14 июня отменяется обязательное ношение масок, за исключением общественного транспорта. С сентября планируется отменить и это правило.

Со следующей недели также разрешат проведение общественных мероприятий численностью до 10 тыс. человек. Для матчей в рамках Евро-2020, которые пройдут в Копенгагене, сделано исключение, на них решено допускать 25 тыс. зрителей. Ранее планировалось, что на стадион будут пускать до 16 тыс. человек.

С октября власти Дании планируют снять все ограничения и отменить документ, который сейчас требуется для посещения баров, ресторанов, музеев и театров. Специальный пропуск содержит информацию об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус, о прохождении вакцинации или о недавней болезни.

За время пандемии в Дании выявили свыше 288 тыс. случаев COVID-19, около 2,5 тыс. пациентов скончались вследствие осложнений, связанных с болезнью, около 275 тыс. человек полностью выздоровели. К настоящему времени примерно 24% жителей страны прошли полную вакцинацию, более 42% получили первую дозу.

Дания коронавирус Евро-2020

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