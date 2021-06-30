В Дании ускорилось распространение "дельта" штамма коронавируса

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Более контагиозный штамм коронавируса "дельта" набирает распространение в Дании, уже более четверти новых случаев COVID-19 составляют заражения этим вариантом, сообщает датская редакция портала The Local.

По ее данным, за последние сутки в Дании выявили 340 новых случаев заражения COVID-19, что является самым высоким показателем за последние две недели. 117 из них приходятся на штамм "дельта".

The Local отмечает, что в настоящее время случаи заражения вариантом "дельта" составляют примерно четверть от общего количества заражений. Первый случай заражения этим штаммом в Дании выявили 29 марта.

В Дании с начала пандемии коронавируса выявили свыше 293 тыс. случаев COVID-19, более 2,5 тыс. инфицированных скончались.

В конце марта в Индии обнаружили новую разновидность коронавируса с двойной мутацией, также известную как B.1.617, или "дельта". Этот вариант более заразен, чем "обычный" коронавирус SARS-CoV-2, впервые выявленный в китайской провинции Ухань в начале прошлого года. В июне в нескольких индийских штатах был зафиксирован штамм "дельта плюс" (B.1.617.2.1), также вызывающих опасения у ученых.