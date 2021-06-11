Российская система "Канопус-В" позволит Ирану отслеживать цели в регионе

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - В США и некоторых странах Ближнего Востока обеспокоены тем, что поставляемая Россией Ирану передовая спутниковая система значительно повысит возможности Ирана по получению информации о военных объектах в регионе, сообщила газета The Washington Post.

Издание, ссылаясь на нынешних и бывших официальных лиц в Соединенных Штатах и странах Ближнего Востока, которые располагают информацией о деталях российско-иранского соглашения, пишет, что эта система "даст Тегерану беспрецедентную возможность отслеживать потенциальные военные цели на Ближнем Востоке и за его пределами".

Источники отмечают, что в соответствии с соглашением Россия должна поставить иранцам спутник российского производства "Канопус-В", оснащенный камерой высокого разрешения.

"Это значительно повысит шпионские возможности Ирана, позволив осуществлять непрерывный мониторинг объектов, начиная от нефтеперерабатывающих заводов в Персидском заливе и израильских военных баз до иракских казарм, в которых размещаются американские войска", - отмечает The Washington Post.

По данным источников, запуск может произойти в течение нескольких месяцев.

Как сообщалось, в 2014 году корпорация ВНИИЭМ, НПК "БАРЛ" и иранская компания Boniyan Danesh Sharg подписали соглашение о создании в интересах Ирана космической системы дистанционного зондирования Земли.

Подписанное соглашение предусматривает создание одного спутника дистанционного зондирования Земли на базе модернизированной платформы "Канопус".

По поступающим сообщениям, аппарат может быть будет запущен летом 2021 года.