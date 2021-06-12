Путин назвал фэйком сообщения о поставке РФ Ирану спутниковой системы

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - "Чепухой" назвал президент России Владимир Путин сообщение Washington Post о том, что Россия готовится поставить Ирану передовую спутниковую систему, которая позволит Тегерану отслеживать военные цели.

Он сказал: "У нас есть планы сотрудничества с Ираном, включая военно-техническое сотрудничество".

Что касается сообщения газеты, Путин заявил: "Это просто фальшивые новости. По крайней мере, я ничего не знаю об этом, те, кто говорит об этом, вероятно, знают об этом больше. Это просто чепуха, мусор".

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