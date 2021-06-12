Поиск

Путин назвал фэйком сообщения о поставке РФ Ирану спутниковой системы

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - "Чепухой" назвал президент России Владимир Путин сообщение Washington Post о том, что Россия готовится поставить Ирану передовую спутниковую систему, которая позволит Тегерану отслеживать военные цели.

Он сказал: "У нас есть планы сотрудничества с Ираном, включая военно-техническое сотрудничество".

Что касается сообщения газеты, Путин заявил: "Это просто фальшивые новости. По крайней мере, я ничего не знаю об этом, те, кто говорит об этом, вероятно, знают об этом больше. Это просто чепуха, мусор".

Новость дополняется

США Владимир Путин Иран

Новости

Владимир Путин сообщил, чем Джо Байден отличается от Дональда Трампа

Владимир Путин сообщил, чем Джо Байден отличается от Дональда Трампа

В США назвали лауреатов Пулитцеровской премии

Минобороны США выделило Украине $150 млн для укрепления обороноспособности

США заявили о намерении затронуть тему защиты прав человека на саммите в Женеве

Минобороны Дании обвинило РФ в нарушении воздушного пространства

Минобороны Дании обвинило РФ в нарушении воздушного пространства

Военные из РФ сообщили о переброске боевиков к Идлибcкой зоне

Песков объяснил согласие Путина на саммит с Байденом состоянием отношений США и РФ

Столтенберг заявил о необходимости новой стратегической концепции НАТО

Столтенберг заявил о необходимости новой стратегической концепции НАТО

В ЛНР сообщили о гибели 5 военных при нападении украинских диверсантов

Ракетный эсминец ВМС США "Лабун" вошел в Черное море

Ракетный эсминец ВМС США "Лабун" вошел в Черное море
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');