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Пожар на подстанции в Пуэрто-Рико оставил без света 400 тысяч человек

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Пуэрториканская энергетическая компания Luma Energy сообщила о пожаре на одной из подстанций, что привело в ночь на пятницу к отключению электроэнергии в ряде районов острова.

Пожар привел к массовому отключению электроэнергии по всему острову, говорится в заявлении компании в твиттере. Сразу после аварии сообщалось, что без света остались 400 тысяч человек. По последним данным, в зоне, где еще не восстановлено электроснабжение, остаются 60 тысяч человек.

Незадолго до пожара компания сообщила о кибератаке, из-за чего клиенты не смогли получить доступ к счетам.

Представитель Пуэрто-Рико в Конгрессе США Дженнифер Гонсалес пообещала провести расследование, отметив, что череда проблем у этой энергетической компании не кажется ей единичными происшествиями.

Пуэрто-Рико Luma Energy

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