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Германия с 1 июля смягчит ограничения на въезд из стран COVID-риска

Германия с 1 июля смягчит ограничения на въезд из стран COVID-риска
Фото: Paul Zinken/picture alliance via Getty Images

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - МИД ФРГ с 1 июля снимет ограничение на въезд из стран группы коронавирусного риска, в которых индекс заболеваемости составляет менее 200 новых случаев заражения на 100 тысяч человек за неделю. Об этом говорится в заявлении Хайко Мааса, в пятницу поступившем в "Интерфакс".

МИД и Институт Роберта Коха выделяют регионы коронавирусного риска, регионы с высоким уровнем заболеваемости и регионы с новыми вариантами коронавируса. Список относящихся к этим группам стран опубликован на сайте института.

Россия была включена в список стран коронавирусного риска.

В начале июня сообщалось, что Минздрав ФРГ понизил уровень угрозы заражения коронавирусом в стране с "очень высокого" до "высокого". Индекс заболеваемости составляет 35,2 случая заражения на 100 тысяч человек за неделю.

Германия

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