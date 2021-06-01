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В ФРГ понизили уровень угрозы заражения коронавирусом

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан сообщил, что уровень угрозы заражения коронавирусом в Германии понижен с "очень высокого" до "высокого".

"Ситуация улучшается, она становится намного лучше, но мы все еще находимся в середине этой пандемии", - сказал Шпан журналистам в Берлине во вторник, ссылаясь на данные института Роберта Коха.

В настоящее время индекс заболеваемости составляет в Германии 35,2, что означает, что на 100 тысяч человек за неделю приходится 35,2 новых случая заражения коронавирусом.

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В индийском Хайдарабаде сотрудники полиции выходят на улицу в шлемах в форме вирусной инфекции, напоминая жителям о мерах предосторожности во время пандемии
Хроника 09 января 2020 года – 01 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Йенс Шпан Германия Коронавирус

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