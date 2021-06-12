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Билет на полет в космос с Джеффом Безосом продали за $28 млн

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Место на полет в космос с основателем Amazon Джеффом Безосом было продано на аукционе за 28 миллионов долларов, следует из трансляции торгов на сайте космической компании Blue Origin.

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Компания основателя Amazon Blue Origin не стала раскрывать имя победителя после прямого онлайн - аукциона. Имя получившего возможность полететь в космос будет объявлено через несколько недель - ближе к полету 20 июля, в 52-ю годовщину высадки Нила Армстронга и Базза Олдрина на Луну.

"(Место - ИФ) продано человеку с номером 107 за 28 миллионов долларов", - заявил по окончании торгов аукционист.

Это будет первый запуск новой ракеты New Shepard с людьми на борту, который положит начало бизнесу по космическому туризму. Пятнадцать предыдущих испытательных полетов многоразовой ракеты и капсулы с 2015 года прошли успешно.

Субботний аукцион последовал за более чем месячными онлайн-торгами, которые к пятнице достигли $4,8 млн. Почти 7600 человек зарегистрировались для участия в торгах из 159 стран, сообщает Blue Origin.

Ранее 7 июня телеканал CNBC сообщал, что на корабле New Shepard в космос полетит победитель онлайн-аукциона. 19 мая стали видны ставки на онлайн-торгах, которые завершатся 10 июня.

Джефф Безос CША New Shepard Blue Origin

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