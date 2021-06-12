Билет на полет в космос с Джеффом Безосом продали за $28 млн

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Место на полет в космос с основателем Amazon Джеффом Безосом было продано на аукционе за 28 миллионов долларов, следует из трансляции торгов на сайте космической компании Blue Origin.

Компания основателя Amazon Blue Origin не стала раскрывать имя победителя после прямого онлайн - аукциона. Имя получившего возможность полететь в космос будет объявлено через несколько недель - ближе к полету 20 июля, в 52-ю годовщину высадки Нила Армстронга и Базза Олдрина на Луну.

"(Место - ИФ) продано человеку с номером 107 за 28 миллионов долларов", - заявил по окончании торгов аукционист.

Это будет первый запуск новой ракеты New Shepard с людьми на борту, который положит начало бизнесу по космическому туризму. Пятнадцать предыдущих испытательных полетов многоразовой ракеты и капсулы с 2015 года прошли успешно.

Субботний аукцион последовал за более чем месячными онлайн-торгами, которые к пятнице достигли $4,8 млн. Почти 7600 человек зарегистрировались для участия в торгах из 159 стран, сообщает Blue Origin.

Ранее 7 июня телеканал CNBC сообщал, что на корабле New Shepard в космос полетит победитель онлайн-аукциона. 19 мая стали видны ставки на онлайн-торгах, которые завершатся 10 июня.