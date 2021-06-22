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Amazon остался самым дорогим мировым брендом в 2021 году

Amazon остался самым дорогим мировым брендом в 2021 году
Фото: Nikolas Kokovlis/NurPhoto via Getty Images

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Amazon остался самым дорогим мировым брендом, сообщается в ежегодном отчете BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands. Стоимость бренда Amazon увеличилась за прошедший год на 64% и достигла $683,85 млрд.

Вторую строчку в рэнкинге в этом году вновь заняла Apple ($612 млрд, рост на 74%).

На третью позицию поднялась Google, стоимость этого бренда повысилась на 42% и достигла $458 млрд. В результате на четвертое место опустилась компания Microsoft (рост на 26%, до $410,27 млрд).

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Следующую строчку занимает китайский интернет-гигант Tencent, поднявшийся на две ступени по сравнению с прошлым годом. Стоимость его бренда, куда включены также QQ, WeChat, WeChat Pay, WeSing и другие сервисы компании, увеличилась на 60% и составила $240,93 млрд.

Бренд Facebook также поднялся в рэнкинге на два места, подорожав за год на 54% - до $226,74 млрд.

Они оттеснил на седьмую и восьмую строчки Alibaba (рост на 29%, до $129,9 млрд) и Visa (подъем на 2%, до $191,285 млрд).

В топ-10 также вошли McDonald's (повышение на 20%, до $154,92 млрд) и Mastercard (увеличение на 4%, до $112,88 млрд).

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Самым быстрорастущим стал бренд Tesla, стоимость которого взлетела за год на 275% - до $43 млрд. Он занимает 47-ю позицию.

Кроме того, более чем вдвое выросли показатели у ряда китайских компаний: флагмана ликероводочной промышленности страны Moutai (до $109 млрд, 11-е место), интернет-компании Meituan (до $52 млрд, 34-е место), сервиса обмена короткими видео TikTok (до $44 млрд, 45-е место) и торговой платформы Pinduoduo (до $22 млрд, 81-е место).

В этом году в рэнкинг попали 13 новых компаний, включая Nvidia (сразу 12-е место с показателем в $105 млрд), Zoom (52-е место, $37 млрд), Advanced Micro Devices (57-е место, $33 млрд) и Spotify (99-е место, $19 млрд).

Общая стоимость ста входящих в рэнкинг брендов за год увеличилась на 42% и превысила $7 трлн, что является рекордом.

Рейтинг самых дорогих брендов мира Brandz Top 100 составляется агентством Kantar с 2006 года. При его составлении учитываются финансовые показатели компаний и отзывы потребителей.

Amazon

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