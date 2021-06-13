Число жертв артудара по больнице в Сирии выросло до 15 человек

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Число погибших в результате артиллерийского удара по больнице города Африн на севере Сирии возросло по меньшей мере до 15 человек. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на сирийских чиновников.

Африн находится под контролем оппозиции, поддерживаемой Турцией. Два снаряда, попавшие в больницу днем ранее, повредили родильное и хирургическое отделения, а одна ракета - поликлинику.

Во время обстрела медучреждение вело прием и были ранены 43 человека. Пациенты и пострадавшие были эвакуированы в другие больницы.

Больница в Африне обслуживает территорию на которой проживают 350 тысяч человек.

Артиллерия стреляла из района где находятся правительственные войска и курдские группировки. Госдепартамент США осудил обстрел и призвал к прекращению огня в Сирии.

Губернатор турецкой провинции Хатай Рахми Доган обвинил в атаке группировки курдов, находящиеся в Сирии. В свою очередь организация "Сирийские демократические силы", возглавляемая курдами, опровергла причастность к обстрелу.

Война в Сирии продолжается уже более 10 лет. К настоящему моменту сирийское правительство контролирует большую часть территории страны. В конце мая в стране состоялись президентские выборы, на которых победил Башар Асад, набрав 95,1% голосов.