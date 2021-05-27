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Асад добился переизбрания президентом Сирии

Асад добился переизбрания президентом Сирии
Президент Сирии Башар Асад и его сторонники перед избирательным участком
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Президент Сирии Башар Асад победил на выборах, набрав 95,1% голосов, сообщает сирийское государственное агентство САНА.

Президентские выборы прошли в Сирии 26 мая. На пост президента, помимо Асада, претендовали ещё два кандидата.

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Верховный конституционный суд Сирии ранее в мае объявил, что до борьбы за кресло главы государства допущены три кандидата: нынешний президент страны Башар Асад, Махмуд Марей от партии "Демократический арабский социалистический союз" и Абдалла Абдалла от "Социалистов-юнионистов". При этом, заявки в кандидаты подали в общей сложности 51 человек, однако большей части из них отказали ввиду различных причин. Среди требований к кандидату - быть мусульманином старше 40 лет и не иметь гражданств других стран.

На прошлой неделе в выборах приняли участие те сирийцы, которые проживают за рубежом. Отдать свой голос они могли в дипмиссиях Сирии.

Западные наблюдатели ещё до выборов отмечали, что Асад, скорее всего, без труда одержит победу и пойдет на новый семилетний срок на посту президента САР. Это уже вторые президентские выборы с начала гражданской войны в Сирии. Предыдущие состоялись в 2014 году, и тогда впервые за десятилетия до выборов были допущены кандидаты, которые не являются членами семьи Асад.

Представители базирующейся за рубежом сирийской оппозиции ранее заявляли об отказе от участия в президентских выборах. Выборы не согласились признавать свободными и в ЕС. Аналогичную позицию занимают в США, заявляя, что выборы не соответствуют требованиям резолюции СБ ООН 2254.

Война в Сирии продолжается уже более 10 лет. К настоящему моменту сирийское правительство контролирует большую часть территории страны.

Сирия

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