Число погибших возросло до 25 человек после взрыва газа в Шияне

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Взрыв газа в Шияне (провинция Хубэй), который произошел в это воскресенье, унес жизни 25 человек. Поисково-спасательные работы с разбором завалов продолжились в понедельник, сообщает Global Times.

Причина аварии пока остается неизвестной.

Ранее, 13 июня, cообщалось об 11 погибших. Взрыв произошел в воскресенье в 06:30 по местному времени (01:30 по Москве). Спасательными работами на месте трагедии руководит губернатор провинции Ван Чжунлинь.