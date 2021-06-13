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В китайском Шияне 11 человек погибли при взрыве газа

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - В результате взрыва газа в городе Шиян китайской провинции Хубэй погибли не менее 11 человек, 144 человека госпитализированы с ранениями различной степени тяжести, сообщило центральное телевидение Китая.

Взрыв произошел в воскресенье в 06:30 по местному времени (01:30 по Москве). Спасательными работами на месте трагедии руководит губернатор провинции Ван Чжунлинь.

Начато расследование причин и обстоятельств взрыва.

КНР Хубэй

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