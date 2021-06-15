Крупнейшая авиагруппа ВВС Китая пролетела около Тайваня

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Власти Тайваня сообщили, что во вторник в опознавательную зону ПВО Тайваня вошла самая крупная из зафиксированных авиагрупп ВВС КНР – 28 самолетов, сообщает издание "Никкэй".

По данным тайваньской стороны, эта группа состояла из 14 истребителей J-16, шести истребителей J-11, четырех бомбардировщиков H-6, способных в том числе нести ядерное оружие. В авиагруппу входили также различные разведывательные самолеты и самолеты дальнего обнаружения.

В Тайбэе заявили, что направили на сопровождение тайваньские самолеты, чтобы предупредить ВВС КНР о необходимости покинуть эту зону, а также отслеживали полет этой авиагруппы при помощи зенитных ракетных систем.

Бомбардировщики ВВС КНР и часть истребителей пролетели над проходом Баши – частью Лусонского пролива, отделяющего Тайвань от Филиппин.

До этого наиболее крупная группа самолетов ВВС КНР – 25 единиц – появлялась в этом районе 12 апреля.

"Никкэй" напоминает, что пролет самолетов ВВС КНР был отмечен вскоре после того, как саммит G7 принял коммюнике, в котором содержался призыв поддерживать мир и стабильность в Тайваньском проливе, причем на Пекин возлагалась ответственность за ряд региональных проблем. Кроме того, ранее базирующаяся в Японии авианосная группа США во главе с атомным авианосцем "Рональд Рейган" в рамках того, что американское командование назвало "обычной активностью" вошла в Южно-Китайское море, где у КНР и ряда других государств существуют территориальные споры.

По данным "Никкэй", в конце января военные КНР проводили учения, во время которых, предположительно, отрабатывали атаку на авианосец США в Южно-Китайском море. "Никкэй" также указывает: как считается, китайские военные в ходе маневров тренируются к тому, чтобы в случае надобности не позволить иностранным силам достигнуть Тайваня для помощи в обороне острова.

Тем временем издание South China Morning Post сообщило, что ВМС КНР представили публике новый корабль серии эскадренных миноносцев типа 052D – Nanning, который принимает участие в четырехдневных маневрах в Южно-Китайском море. Помимо того, появились фотографии еще двух кораблей – тоже миноносца серии типа 052D и эскадренного миноносца типа 055, которые завершают морские ходовые испытания и которые, вероятно, вскоре пополнят ВМС КНР.

Издание отмечает, что КНР так быстро расширяет свои военно-морские силы, что не успевает подбирать имена для новых кораблей. Согласно правилам наименования кораблей в Китае, суда типов 052D и 055 должны быть названы в честь крупных городов, таких как столицы провинций. Наньнин – столица Гуанси, автономного района на юге Китая, – был последним крупным городом, в честь которого могли назвать корабль. Будущие корабли придется уже называть в честь более мелких городов, отмечает South China Morning Post .