Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:53Заразились
на 05.08В России 6 379 904+23 120В мире 200 193 983+628 145
Бокс08:00Мужчины, Финал  Россия СШАПодробнееБокс08:00Мужчины, 1/2 Финала  РоссияПодробнее

Госдеп США одобрил продажу самоходных гаубиц Тайваню

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Минобороны США сообщило, что американский госдепартамент одобрил продажу Тайваню 40 единиц 155-мм самоходных гаубичных артиллерийских систем M109A6 стоимостью $750 млн.

Пакет будет включать сами гаубицы, почти 1,7 тыс. комплектов систем наведения, запасные части и модернизацию орудий предыдущего поколения, находящихся на вооружении Тайваня, отметил Пентагон.

В миреСША потребовали от Пекина прекратить давление на ТайваньЧитать подробнее

Он в среду уже уведомил Конгресс о возможной продаже.

Военное ведомство Тайваня в четверг выразило "искреннюю благодарность" США, заявив, что это поможет повысить "способность его сухопутных войск по быстрому реагированию и огневой поддержке", а также то, что поставки американских вооружений являются "основой для поддержания региональной стабильности".

В то же время в сообщении Пентагона не уточняется, что контракт на поставки уже подписан.

Китай последовательно решительно выступает против продаж иностранного оружия Тайваню, подчеркивая, что это серьезно нарушает принцип одного Китая, является грубым вмешательством во внутренние дела Китая, нарушением его суверенитета и интересов безопасности.

M109 – самоходная артиллерийская установка калибра 155 мм, класса самоходных гаубиц, на гусеничном шасси с вращающейся башней. Это стандартная САУ войск США. Обычная скорострельность – 1 выстрел в минуту, максимальная – 4 выстрела в минуту в течение 3-х первых минут стрельбы. Экипаж состоит из шести человек. M109A6 Paladin – модификация, принятая на вооружение в 1992 году; на этой гаубице установлена новая башня с улучшенной броневой защитой и внутренней обшивкой из кевлара. Оборудована автоматизированной системой управления огнем.

США Тайвань

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: четверг, 5 августа

Природный пожар в Калифорнии охватил площадь более 110 тыс. гектаров

Природный пожар в Калифорнии охватил площадь более 110 тыс. гектаров

США ввели визовые ограничения для чиновников трех стран

Пандемия коронавируса

Пентагон может ввести обязательную вакцинацию против COVID-19 для военных

Пентагон может ввести обязательную вакцинацию против COVID-19 для военных

ВВС Израиля нанесли удары по югу Ливана в ответ на выпущенные ракеты

Пандемия коронавируса

Количество случаев заражения COVID-19 в мире превысило 200 млн

Количество случаев заражения COVID-19 в мире превысило 200 млн
Пандемия коронавируса

Комбинация "Спутника Лайт" с зарубежными вакцинами показала высокий профиль безопасности

Комбинация "Спутника Лайт" с зарубежными вакцинами показала высокий профиль безопасности

Что произошло за день: среда, 4 августа

В Чехии три человека погибли при столкновении поездов

Пандемия коронавируса

Глава ВОЗ выступил за мораторий на прививки от COVID-19 третьей дозой

Глава ВОЗ выступил за мораторий на прививки от COVID-19 третьей дозой
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');