В состав российско-китайской лунной станции может войти 10 модулей

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - В состав российско-китайской научной лунной станции могут войти восемь лунных и два орбитальных модуля, следует из видеоролика "Роскосмоса", посвященного созданию станции.

Согласно представленному на конференции GLEX видео, в состав станции могут войти: базовый телекоммуникационный, командный, энергетический, взлетный, посадочный, экспериментальный модули, а также модули наблюдения и технологических проверок.

Кроме этого, в составе станции предусмотрены по меньшей мере два орбитальных модуля.