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Российско-китайскую лунную станцию планируют построить к 2035 году

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Российско-китайская научная станция будет развернута и заработает в полную силу к 2035 году, сообщили в Китайском космическом агентстве.

Как следует из дорожной карты, представленной агентством, строительство начнется в 2026 году и завершится в 2035-м.

9 марта в "Роскосмосе" сообщили, что Россия и Китай подписали меморандум о создании международной научной лунной станции.

В январе "Роскосмос" сообщил о выходе российской стороны из американского лунного проекта Gateway.

19 октября 2020 года Рогозин в своем твиттере сообщил, что российская госкорпорация и Китайская национальная космическая администрация провели видеоконференцию по вопросам двустороннего сотрудничества, "включая программу лунных исследований".

В июле 2020 года Рогозин сообщал о переговорах с китайской стороной о создании совместной лунной базы. По его словам, проект также может быть открыт и для других стран, в том числе США.

Китай Китайское космическое агентство Луна

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