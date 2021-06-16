Астронавты МКС вышли в открытый космос для монтажных работ

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Американский и европейский астронавты в среду вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для проведения на ее поверхности монтажных работ. Об этом сообщило в среду Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Выход начался в 08:11 по времени Восточного побережья США (в 15:11) из модуля Quest. Он продлится около 6,5 часа.

Астронавтам НАСА Шейну Кимбро и Европейского космического агентства (ESA) Томасу Песке предстоит установить на опорном сегменте P6 фермы МКС новую более мощную солнечную панель IROSA. Две такие панели были доставлены 5 июня на станцию грузовым космическим кораблем Cargo Dragon американской компании SpaceX.

Вторая панель будет смонтирована астронавтами в ходе их следующего выхода в космический вакуум, который планируется 20 июня.

Панели позволят генерировать больше электроэнергии для обеспечения функционирования станции.

Как отмечает НАСА, нынешние восемь солнечных панелей МКС функционируют пока нормально, однако они постепенно деградируют, поскольку их срок службы был рассчитан на 15 лет. Самая первая пара панелей была развернута на станции более 20 лет назад.

Планируется, что в 2022 году американские грузовые корабли Cargo Dragon доставят на МКС еще две пары новых солнечных панелей IROSA, мощность энергосистемы станции повысится до 215 киловатт.