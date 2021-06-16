Астронавты на МКС не смогли развернуть новую солнечную панель

Фото: ESA/NASA via Getty Images

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Американский и европейский астронавты в среду в ходе многочасового выхода в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) не смогли развернуть установленную ими на ее поверхности новую солнечную панель, сообщило НАСА.

По данным агентства, во время монтажных работ возникла проблема с крепежным механизмом, решением которой теперь занимаются специалисты на Земле.

Выход астронавтов НАСА Шейна Кимбро и Европейского космического агентства (ESA) Томаса Песке начался в 08:11 по времени Восточного побережья США (в 15:11 МСК) из модуля Quest. В общей сложности он продлился более семи часов.

Кроме того, у американского астронавта Кимбро во время выхода возникли проблемы со скафандром. По указанию Центра управления полетами, он вернулся в шлюзовой отсек Quest из-за неполадки в работе дисплея на скафандре и системы его охлаждения.

Проблемы удалось устранить после перезагрузки оборудования и проверки систем скафандра. Вслед за этим Кимбро продолжил выход в космический вакуум. Однако в результате дуэт потерял около часа для завершения работ.

Новую солнечную панель IROSA астронавты установили на опорном сегменте P6 фермы МКС. Две такие панели были доставлены 5 июня на станцию грузовым космическим кораблем Cargo Dragon американской компании SpaceX.

Вторую панель астронавты должны будут смонтировать в ходе следующего выхода в космический вакуум, который планируется 20 июня.

Панели позволят генерировать больше электроэнергии для обеспечения функционирования станции.

Как отмечает НАСА, нынешние восемь солнечных панелей МКС функционируют пока нормально, однако они постепенно деградируют, поскольку их срок службы был рассчитан на 15 лет. Самая первая пара панелей была развернута на станции более 20 лет назад.

Планируется, что в 2022 году американские грузовые корабли Cargo Dragon доставят на МКС еще две пары новых солнечных панелей IROSA, мощность энергосистемы станции повысится до 215 киловатт.