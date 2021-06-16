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Россиянин Кошкин признан виновным в США в киберпреступлениях

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Жюри присяжных в суде американского штата Коннектикут признало виновным в совершении киберпреступлений гражданина России Олега Кошкина. Об этом говорится в распространенном в среду пресс-релизе минюста США.

В документе отмечается, что Кошкин, проживавший ранее в Эстонии, обеспечивал функционирование сервиса шифрования, благодаря которому хакерам удавалось скрывать вредоносное программное обеспечение от антивирусных программ – это давало им возможность систематически заражать компьютеры пользователей в разных странах мира, в том числе и программами, которые требовали выплаты выкупа.

Согласно документам суда и свидетельствам, представленным в суде, Кошкин отвечал за функционирование сайтов, на которых было размещено вредоносное программное обеспечение, незаметное для программ почти всех крупных поставщиков антивирусов.

Кошкин был арестован в Калифорнии в сентябре 2019 года, с момента ареста он находится под стражей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вынесение приговора намечено на 20 сентября.

США РФ Олег Кошкин

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