Россиянина приговорили в США к пяти годам тюрьмы за киберпреступления

Эмблема Минюста США Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Россиянин Александр Гричишкин в среду был приговорен судом восточного округа штата Мичиган к пяти годам тюрьмы за киберпреступления, говорится в пресс-релизе Минюста США.

"Приговор вынесен сегодня в отношении россиянина за предоставление сервисов "пуленепробиваемого хостинга", которые использовались киберпреступниками между 2009 и 2015 годами для распространения вредоносных программ и атак против финансовых институтов и частных лиц по всем США", - отмечается в документе.

Согласно документам суда, Гричишкин был основателем и лидером организации, которая предоставляла свои услуги киберпреступникам, использовавшим технические средства организации для получения доступа к компьютерам жертв и кражи банковских документов в мошеннических целях. В результате этих действий жертвы в США понесли потери в миллионы долларов.

Помимо этого, Гричишкин помогал своим клиентам-преступникам избегать обнаружения органами правопорядка и продолжать совершать противозаконные действия. В качестве лидера организации Гричишкин рекламировал свои технические средства на онлайн-форумах киберпреступников, устанавливал плату за услуги, вел переговоры с клиентами, нанимал соратников, надзирал за их работой.

В Минюсте напомнили, что 28 июня и 20 октября приговорили к тюремному заключению двух соратников Гричишкина - соответственно Павла Стасси из Эстонии к 24 месяцам тюрьмы и Александра Скородумова из Литвы к 48 месяцам. Четвертый обвиняемый Андрей Скворцов из России ожидает приговора - ему грозит 20 лет.

ФБР расследовало это дело при содействии органов правопорядка ФРГ, Эстонии и Великобритании.