Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:20Заразились
на 16.06В России 5 249 990+13 397В мире 176 643 833+371 372

Трамп заявил, что США ничего не получили от саммита с Россией

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что США от встречи президента Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным ничего не получили.

"Мы ничего не получили, мы предоставили сцену и ничего не получили", - рассказал Трамп в интервью телеканалу FoxNews.

"Думаю, для России это был хороший день", - добавил он.

По мнению Трампа, у России и США могли бы быть "потрясающие" отношения.

"Они могли бы быть по-настоящему взаимовыгодными для обеих стран", - отметил экс-президент США.

Как заявил Трамп, Россия заинтересована в экономическом сотрудничестве с США, а Вашингтону, в свою очередь, нужно то, что есть у Москвы.

"У них очень ценные территории с точки зрения добычи ресурсов, многое другое", - уточнил бывший американский лидер.

Саммит между президентом Байденом и Путиным состоялся 16 июня в Женеве. Переговоры продолжались менее четырех часов, в то время как отведено на них было четыре-пять часов.

США Владимир Путин Россия Джо Байден Дональд Трамп

Новости по теме

Новости

Сенаторы США планируют отменить разрешение на войну в Ираке

Сенаторы США планируют отменить разрешение на войну в Ираке

Несколько десятков полицейских были ранены при выселении сквота в Берлине

Астронавты на МКС не смогли развернуть новую солнечную панель

Астронавты на МКС не смогли развернуть новую солнечную панель

Путин вылетел из Женевы

Путин вылетел из Женевы

ФРС ожидаемо сохранила базовую ставку в диапазоне 0-0,25%

Байден призвал Путина "отпустить на свободу" Майкла Калви

Байден передал Путину список ключевых секторов для защиты от хакеров

Байден передал Путину список ключевых секторов для защиты от хакеров

Путин заявил о поддержке Штатами враждебных стране организаций

Путин заявил о поддержке Штатами враждебных стране организаций

Российско-американский саммит в Женеве завершился

Российско-американский саммит в Женеве завершился

Стартовал расширенный формат российско-американского саммита

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');