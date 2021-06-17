Что случилось этой ночью: четверг, 17 июня

Статистика выработки антител у привитых россиян, заявление Трампа о саммите РФ-США и отношениях двух стран, сохранение диапазона ставки ФРС

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Проценко отметил, что у 8-10% привитых от COVID не появляются антитела. Главный врач больницы в Коммунарке добавил, что выработка антител у 90% привитых граждан - "это хорошая цифра". Он также сообщил, что в больницу в Коммунарке за все время приема пациентов с COVID-19 поступило около 140 больных после вакцинации против коронавируса. Большинство из этих пациентов попали в медучреждение, поставив лишь первый компонент вакцины, пояснил Проценко.

- Трамп заявил, что США ничего не получили от саммита с Россией. Бывший американский лидер отметил, что у России и США могли бы быть "потрясающие" отношения, по-настоящему взаимовыгодные для обеих стран. Он добавил, что РФ заинтересована в экономическом сотрудничестве с США, а Вашингтону, в свою очередь, нужно то, что есть у Москвы - ценные территории и многое другое.

- ФРС ожидаемо сохранила базовую ставку в диапазоне 0-0,25%. Решение совпало с прогнозами экономистов и участников рынка. Федрезерв сообщил, что продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд, в том числе US Treasuries на $80 млрд и ипотечные бонды на $40 млрд, "до достижения существенного прогресса в движении к целям максимальной занятости и ценовой стабильности".

- Байден призвал Путина "отпустить на свободу" Майкла Калви. Президент США назвал это условием инвестирования американского бизнеса в Россию. "Когда вы являетесь главой государства, которое не соблюдает международные правила, в то же время ему эти правила необходимы, чтобы он получал пользу от этих механизмов - это иное будущее", - сказал Байден.

- В Минстрое назвали причины роста стоимости жилья в России. Чиновники отметили, что подорожание недвижимости по итогам 2020 года вызвано не только возросшим спросом на фоне программы льготной ипотеки, но и увеличением себестоимости строительства, приостановкой работ на стройплощадках из-за пандемии и последующим дефицитом рабочей силы.

- Несколько десятков полицейских были ранены при выселении сквота в Берлине. Сотрудники полиции пытались выселить из заброшенного дома леворадикалов, занявших здание. В ходе операции не менее 60 полицейских получили ранения. "Наши подразделения и берлинскую пожарную бригаду не пропускают. На них нападают и забрасывают камнями, в том числе с крыш", - сообщала пресс-служба полиции Берлина.