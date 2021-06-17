В Латвии арестовали россиянина в рамках уголовного дела

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Посольство России в Латвии оказывает всю необходимую помощь задержанному в этой стране российскому гражданину Силонову, сообщила дипмиссия РФ в своем фейсбуке.

"17 июня получили ноту МИД Латвии, в которой подтверждается факт задержания гражданина России в рамках уголовного процесса, находящегося в делопроизводстве Службы государственной безопасности Латвийской республики. В настоящее время поддерживаем связь с родственниками и адвокатом задержанного для оказания возможной помощи и прояснения всех обстоятельств его ареста", - отмечается в сообщении посольства.

Ранее в СМИ сообщалось, что российский гражданин задержан в Латвии по подозрению в шпионаже.

"9 июня 2021 г. в международном аэропорту Риги латвийскими правоохранительными органами был задержан российский гражданин Г.В.Силонов, 1963 года рождения. Известно, что по решению суда он помещен под арест сроком на 2 месяца", - сообщило посольство.

Как отмечается в сообщении российской дипмиссии, "статья 39 Консульской конвенции между Россией и Латвией от 1994 года предписывает латвийским компетентным органам безотлагательно в срок до 4 дней уведомлять российские диппредставительства о случаях арестов росграждан".

"В то же время в установленный срок какого-либо официального уведомления в адрес посольства России в Латвии не поступило. В связи с этим посольство России в Латвии направило соответствующую ноту в МИД Латвии с просьбой предоставить информацию, касающуюся задержания Г.В.Силонова, а также сообщить место его содержания", - говорится в сообщении.