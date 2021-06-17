РФ призвала привлечь к ответственности поджигателей храма в Нарва-Йыэсуу

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Генконсульство России в Нарве сожалеет об очередном поджоге православной церкви в городе Нарва-Йыэсуу и надеется на привлечении к ответственности преступника, сообщает МИД России на своей странице в "Фейсбуке".

"С сожалением узнали об очередном поджоге Церкви иконы Казанской Божьей Матери в Нарва-Йыэсуу. Рассчитываем, что эстонские правоохранительные органы найдут и привлекут к ответственности преступника, совершившего этот средневековый по своей дикости поступок", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в городе Нарва-Йыэсуу пожар уничтожил деревянную православную церковь Казанской иконы Божией Матери, по оценке спасителей, причиной пожара стал поджог.

В феврале 2021 г. в церкви также произошел пожар, причиной которого назвали поджог, в 2019 г. сгорел приходской дом при церкви.