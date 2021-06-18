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Молдавская партия представила план объединения страны с Румынией к 2025 году

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Молдавская партия "Альянс за объединение румын" представила в ходе пресс-конференции план объединения республики с Румынией к 2025 году. Документ предусматривает, что объединение Молдавии с с Румынией может быть достигнуто к 2025 году.

Пария "Альянс за объединение румын" примет участие в досрочных парламентских выборов 11 июля.

В партии полагают, что объединение "быстро приблизит уровень жизни на территории Молдавии к уровню жизни в Румынии, поскольку за 30 лет независимости РМ так и не смогла обеспечить процветание своим жителям, безопасность и надежду на лучшее будущее".

"Принцип объединения будет основан на пропорции 1 к 6, что означает, что в течение 20 лет Акт об объединении будет гарантировать: 1/6 часть расходов государственного бюджета Румынии выделяется бывшей Молдавии; 1/6 мест депутатов и сенаторов для бессарабцев (граждан Молдавии, которую в Румынии называет Бессарабией); 1/6 должностей министров, государственных секретарей и их помощников, государственных советников, президентов агентств, офисов и национальных органов власти", - перечислили в Альянсе.

Для достижения цели предлагается "конкретный план", который будет включать, в частности, "воссоединение по немецкой модели, так как территория между Прутом и Днестром автоматически станет частью ЕС, как неотъемлемая часть Румынии; одобрение парламентами Бухареста и Кишинева решения о воссоединении, а затем немедленный созыв воссоединенного парламента Румынии; доведение всех зарплат госслужащих, а также пенсий в РМ до уровня Румынии с первого дня воссоединения государства; создание инвестиционного фонда в размере не менее 2% ВВП на срок не менее 25 лет, предназначенного для смягчения различий в развитии территорий слева и справа от Прута".

Досрочные выборы назначены на 11 июля. Выборы в парламент Молдавии проходят по пропорциональной системе – по партийным спискам и единому избирательному округу.

Согласно всем опросам, на выборах лидирует пропрезидентская партия PAS, которая может набрать 30-40% голосов избирателей. Блок коммунистов и социалистов может набрать 23-30% голосов. В парламент могут пройти еще две-три партии (в том числе "Альянс за объединение румын"), которые способны преодолеть порог в 5% голосов. Для участия в выборах зарегистрировано 20 партий два блока и двое независимых кандидатов. Как минимум две партии открыто выступают за объединение Молдавии с Румынией, а партия "Патриоты Молдовы" предлагает провести референдум по вопросы вступления Молдавии в состав Российской Федерации.

Молдавия Румыния

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