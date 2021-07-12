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Партия Санду получит 63 из 101 мандата в парламенте Молдавии

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - По итогам парламентских выборов в Молдавии партия "Действие и солидарность" (PAS), которая поддерживает проевропейского президента Майю Санду, получит около 52,72% голосов или абсолютное большинство мандатов, показывают предварительные результаты Центризбиркома, опубликованные утро 12 июля.

По предварительным подсчетам, после перераспределения голосов партий, которые не прошли в парламент, PAS получит 63 из 101 мандата. Это означает, что она сможет самостоятельно сформировать правительство и принимать любые решения.

По данным результатов обработки 99,86% протоколов для голосования, PAS получает около 52,72% голосов, Блок коммунистов и социалистов бывших президентов Молдавии Владимира Воронина и Игоря Додона - чуть более 27,24% и партия "Шор" - 5,75% голосов избирателей.

Блок коммунистов и социалистов получит 32 мандата, партия "Шор" - 6 мандатов. Ранее блок коммунистов и социалистов заявил, что в парламенте сформирует две фракции. Это означает, что у Партии социалистов будет 21 мандат, а у Партии коммунистов - 11 мандатов.

Остальные партии не преодолевает порог в 5% голосов для прохождения в парламент. Блок Ренато Усатого набирает около 4,1%, Демократическая партия - 2,33%, партия "Платформа DA" - 1,81% голосов. Еще две партии набрали чуть более одного процента, остальные - меньше. Всего в выборах участвовало 20 партий, два избирательных блока и один независимый кандидат.

Явка на выборах составила 48,41% (1 477 574 избирателя). На 150 избирательных участках за рубежом проголосовали более 212 тысяч человек, на 41 участке для жителей Приднестровья - чуть более 18 тысяч.

Окончательные результаты выборы будут подведены до 19 июля. Конституционный суд рассмотрит вопрос об утверждении результатов выборов до 25 июля.

Молдавия Майя Санду Приднестровье Центризбирком Игорь Додон Владимир Воронин

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