Партия Санду получит 63 из 101 мандата в парламенте Молдавии

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - По итогам парламентских выборов в Молдавии партия "Действие и солидарность" (PAS), которая поддерживает проевропейского президента Майю Санду, получит около 52,72% голосов или абсолютное большинство мандатов, показывают предварительные результаты Центризбиркома, опубликованные утро 12 июля.

По предварительным подсчетам, после перераспределения голосов партий, которые не прошли в парламент, PAS получит 63 из 101 мандата. Это означает, что она сможет самостоятельно сформировать правительство и принимать любые решения.

По данным результатов обработки 99,86% протоколов для голосования, PAS получает около 52,72% голосов, Блок коммунистов и социалистов бывших президентов Молдавии Владимира Воронина и Игоря Додона - чуть более 27,24% и партия "Шор" - 5,75% голосов избирателей.

Блок коммунистов и социалистов получит 32 мандата, партия "Шор" - 6 мандатов. Ранее блок коммунистов и социалистов заявил, что в парламенте сформирует две фракции. Это означает, что у Партии социалистов будет 21 мандат, а у Партии коммунистов - 11 мандатов.

Остальные партии не преодолевает порог в 5% голосов для прохождения в парламент. Блок Ренато Усатого набирает около 4,1%, Демократическая партия - 2,33%, партия "Платформа DA" - 1,81% голосов. Еще две партии набрали чуть более одного процента, остальные - меньше. Всего в выборах участвовало 20 партий, два избирательных блока и один независимый кандидат.

Явка на выборах составила 48,41% (1 477 574 избирателя). На 150 избирательных участках за рубежом проголосовали более 212 тысяч человек, на 41 участке для жителей Приднестровья - чуть более 18 тысяч.

Окончательные результаты выборы будут подведены до 19 июля. Конституционный суд рассмотрит вопрос об утверждении результатов выборов до 25 июля.