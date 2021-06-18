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ООН насчитала почти 3 млн человек, вынужденных покинуть свои дома в 2020 году

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Почти 3 млн человек, несмотря на пандемию коронавируса COVID-19, покинули свои дома в 2020 году в разных регионах мира из-за войн, насилия, природных катастроф, преследований и нарушений прав человека, сообщает Associated Press со ссылкой на доклад Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

"То, что люди покидали свои дома в год, когда мы все были на самоизоляции, запертые в четырех стенах, говорит о многом. Почти 3 млн человек были вынуждены покинуть дома, поскольку у них не было выбора", - сказал верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, слова которого приводит агентство.

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Согласно данным, приведенным в докладе УВКБ ООН Global Trends (Глобальные тенденции), на данный момент общее число перемещенных лиц во всем мире составляет более 82 млн человек, из которых 34,4 млн покинули свои страны в поисках убежища и еще 48 млн остались бездомными на территории своих государств. Число перемещенных лиц и беженцев растет девятый год подряд, отмечается в докладе.

По словам Гранди, различные конфликты и последствия изменений климата в таких местах как Мозамбик, регион Тыграй в Эфиопии и регион Сахаль в Африке были основными причинами появления такого числа беженцев в 2020 году.

Также в заявлении говорится о том, что 99 из 160 государств, закрывших границы из-за COVID-19, отказались сделать исключение для беженцев. По мнению Гранди, многие из этих беженцев захотят покинуть свои страны, как только границы снова откроются.

ООН

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