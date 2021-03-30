Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 01:19Заразились
на 29.03В России 4 528 543+8 711В мире 127 185 165+458 493

ООН планирует запросить $10 млрд для оказания помощи населению Сирии

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - На предстоящей пятой Брюссельской конференции "Поддержка будущего Сирии и региона" ООН призовет участников мероприятия выделить $10 млрд на оказание помощи сирийскому населению и странам, принимающим сирийских беженцев, сообщают СМИ со ссылками на заместителя госсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Марка Лоукока.

"Сейчас наблюдается резкое снижение уровня жизни, экономический спад и COVID-19 приводят к еще более серьезным проблемам: голоду, недоеданию и болезням", - говорится в заявлении Лоукока.

На конференции, организованной Европейским союзом, планируется запросить $4,2 млрд для населения Сирии и $5,8 млрд для беженцев и принимающих их стран на Ближнем Востоке, говорится в сообщениях СМИ.

"На фоне 10-летнего конфликта, пандемии COVID-19 и общего ухудшения экономики ситуация в Сирии и регионе стала еще более критической, - подчеркивается в коммюнике Европейской внешнеполитической службы. - Основываясь на результатах предыдущих форумов, конференция этого года даст возможность поддержать сирийский народ и мобилизовать международное сообщество в поддержку всеобъемлющего и убедительного политического решения сирийского конфликта в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН".

Россию на конференции будет представлять заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

На министерской сессии будет сопредседательствовать высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Конференция проводится под эгидой Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, которого будет представлять Лоукок.

Конференция из-за связанных с пандемией коронавируса санитарных ограничений пройдет в виртуальном формате.

Сирия ООН

Новости

Австралия ввела санкции против участников строительства Крымского моста

Volkswagen случайно выпустила релиз о переименовании подразделения в США

Volkswagen случайно выпустила релиз о переименовании подразделения в США

США стремятся "оживить" стратегическое партнерство с Украиной

Пандемия коронавируса

Pfizer и Moderna оказались на 90% эффективными

Pfizer и Moderna оказались на 90% эффективными
Пандемия коронавируса

Канада приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca

Канада приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca
Пандемия коронавируса

Во Франции заполнены почти 90% мест в палатах интенсивной терапии

Канада ввела санкции против участников строительства Крымского моста

Грузовые суда возобновили движение по Суэцкому каналу

В США начался суд над экс-полицейским по делу о смерти Джорджа Флойда

В США начался суд над экс-полицейским по делу о смерти Джорджа Флойда

Первые суда начали движение к ранее перекрытой части Суэцкого канала

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');