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Китай вывел на орбиту группу спутников дистанционного зондирования Земли

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Китай в пятницу успешно вывел на орбиту группу спутников дистанционного зондирования Земли, сообщил телеканал CGTN.

Запуск был осуществлен с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2В" ("Великий поход-2В") с космодрома Сичан, расположенного в провинции Сычуань на юго-западе Китая, в 14:30 по пекинскому времени (09:30 по Москве).

В частности, на заданную орбиту выведен уже девятый по счету спутник "Яогань-30", предназначенный для исследования воздействия внешнего электромагнитного поля и проведения технологических испытаний.

На орбиту также выведен наноспутник "Тяньци-14". Его задача сбор данных о районах, которые пока не покрываются китайскими спутниками.

Китай

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