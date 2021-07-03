Китайская ракета "Чанчжэн-2D" вывела на орбиту пять спутников

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Китайская корпорация космической науки и техники (CASC) успешно вывела на гелиосинхронную орбиту пять спутников дистанционного зондирования Земли с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2D" с космодрома Тайюань в провинции Шаньси на севере Китая, сообщает агентство "Синьхуа".

Спутники "Цзилинь-1 01B", "Синшидай-10" и три спутника "Цзилинь-1 Гаофэн 03D" были выведены на орбиту в субботу в 10:51 по пекинскому времени.

Первая ступень ракеты была запущена с помощью четырёх двигателей YF-21C, использующих самовоспламеняющееся топливо. Затем, после отделения первой ступени, включился двигатель второй ступени YF-24C. Предполагается, что ступени ракеты упали на сухопутную территорию Китая.

Этот полет стал 376-м по счету для ракет-носителей серии "Чанчжэн" (Великий поход), а также 20-м космическим запуском КНР в 2021 году.