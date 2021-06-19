Активисты временно заблокировали границу Боснии и Герцеговины с Хорватией

Демонстранты выступают против миграционной политики ЕС

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Демонстранты, выступающие против миграционной политики ЕС, временно заблокировали границу Боснии и Герцеговины с Хорватией 19 июня. Об этом сообщает Associated Press. В настоящее время движение восстановлено.

Несколько десятков правозащитников потребовали ликвидации агентства Европейского союза по безопасности внешних границ ("Frontex") и прекращения преследования мигрантов, которые хотят попасть в страны Западной Европы.

Хорватская полиция, следившая за ситуацией, не отметила каких-либо инцидентов. При этом протестующие обвиняли органы правопорядка Хорватии в применении насилия против мигрантов, пытавшихся попасть в страну из Боснии и Герцеговины.

Правозащитники считают, что хорватская полиция не впускает мигрантов от имени ЕС и за его деньги.

Беженцы из стран Ближнего Востока, Азии и Африки пытаются попасть на территорию ЕС, спасаясь от нищеты и войн. За прошлый год Европейская комиссия зафиксировала рост нелегальной миграции в Европу на некоторых направлениях даже несмотря на пандемию коронавируса.