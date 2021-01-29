Миграция в Европу снизилась на треть из-за пандемии

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Пандемия коронавируса значительно сократила миграцию в Европу в целом, но на некоторых направлениях увеличился поток нелегальных мигрантов, свидетельствуют статистические данные, которые опубликовала в пятницу Европейская комиссия (ЕК).

"Новые данные ЕС о предоставлении убежища и нелегальных переходах границы за первые 10 месяцев 2020 года показывают влияние пандемии на миграцию в ЕС, - говорится в пресс-релизе. - В целом на 33% меньше зарегистрировано заявлений о предоставлении убежища, а также достигнут 6-летний минимум незаконных переходов (внешней) границы".

Однако влияние не было равномерным, отмечается в сообщении. В некоторых местах зарегистрировано неожиданно большое число прибывших, и оно росло после значительного падения примерно в апреле.

"Пришло время согласовать наши предложения по европейской политике в области миграции и убежища", - отметил в этой связи зампред ЕК Маргаритис Схинас, который курирует в Брюсселе "продвижение европейского образа жизни". Он отметил пример солидарности, показанный странами ЕС в борьбе с пандемией COVID-19.

Комиссар ЕС по внутренним делам Ильва Йохансон призвала страны ЕС воспользоваться моментом для обновления и реформирования своих систем управления миграцией.

За первые 10 месяцев 2020 года в ЕС было принято 390 тыс. заявлений о предоставлении убежища (в том числе 349 тыс. поданных впервые), что на 33% меньше, чем за тот же период 2019 года. Положительное решение в первой инстанции принято в 43% случаев.

По сравнению с тем же периодом 2019 года наблюдалось снижение на 10% числа незаконных пересечений границы в направлении ЕС (114 300 – с января по ноябрь 2020 года). Это самый низкий уровень за 6 лет. В основном снижение – на маршруте из Турции в Грецию.

На фоне общего сокращения поток нелегальных мигрантов через Центральное Средиземноморье (в Италию и Мальту) увеличился. В 2020 году на европейский берег высадилось 34 100 нелегалов, по сравнению с 11 500 в 2019 году, причем большинство прибыли на остров Лампедуза. Увеличился и поток в Испанию – на Канарские острова.

В обоих случаях большинство прибывших – из стран, переживших экономический спад, а не военные конфликты.

В водах Средиземного моря в 2020 году погибли или пропали без вести, по имеющимся данным, 1 754 человека, по сравнению с 2 095 в 2019 году.