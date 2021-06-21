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Партия Пашиняна с 54,5% лидировала на парламентских выборах в Армении

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Партия и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" лидирует на досрочных выборах в парламент после подсчета более 90% голосов.

По данным ЦИК Армении, по подсчетам 1 млн 177 тыс. 032 голосов (91,87% избирателей), партия Пашиняна набрала 54,55%, блок экс-президента Армении Роберта Кочаряна "Армения" - 20,7%. Сформированный вокруг Республиканской партии экс-президента Армении Сержа Саргсяна и партии "Отечество" бывшего главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна блок "Честь имею" набрал 5,21%. Проходным барьером для партий является 5%, для блоков - 7%.

Досрочные парламентские выборы прошли в Армении в воскресенье, проголосовали 49,4% избирателей.

Армения Никол Пашинян Роберт Кочарян

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