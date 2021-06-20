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На досрочных выборах в Армении проголосовали около 50% избирателей

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - На завершившихся досрочных парламентских выборах в Армении, по состоянию на 20:00 (19:00 мск), когда закрылись избирательные участки, проголосовали 49,4% избирателей, сказал на брифинге секретарь ЦИК Армении Армен Смбатян.

Порога явки на выборах нет. Голосование проводится исключительно на территории Армении. Проходной барьер для партийных блоков - 7%, для партий - 5%.

Основная борьба развернулась между партией действующего и.о. премьера Никола Пашиняна "Гражданский договор" и сформированного экс-президентом Робертом Кочаряном партиями "Возрождающаяся Армения" и "Дашнакцутюн" блоком "Армения". Кандидатами на пост премьера являются Пашинян и Кочарян.

Глава ЦИК Армении Тигран Мукучян подчеркнул, что досрочные парламентские выборы прошли в соответствии с законодательством.

Первые данные о результатах выборов поступят после 23:00 мск.

Армения

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