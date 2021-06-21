В Армении задержали пятерых подозреваемых в даче предвыборных взяток

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Специальная следственная служба Армении в понедельник заявила о задержании пяти человек по обвинению в раздаче предвыборных взяток во время прошедших 20 июня досрочных парламентских выборов.

В рамках возбужденного уголовного дела совместно со службой национальной безопасности в городе Артик Ширакской области Армении проведены обыски и изъяты вещественные доказательства в 12 квартирах.

Как сообщалось, партия "Гражданский договор" и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна победила на досрочных выборах в парламент, набрав 53,92%. Она самостоятельно сформирует новое правительство.