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Партия Пашиняна самостоятельно сформирует новое правительство Армении

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что возглавляемая им партия "Гражданский договор" самостоятельно сформирует новое правительство республики.

"В новом парламенте партия "Гражданский договор" будет иметь конституционное большинство и сформирует правительство", - написал Пашинян на своей странице в фейсбуке.

В твиттере Пашинян написал, что партия "Гражданский договор" будет иметь конституционное большинство в новом парламенте, получит не менее 71 из 105 депутатских мандатов, "и сформирует правительство под моим руководством".

Партия Пашиняна победила на досрочных выборах в парламент, набрав 53,92%.

Право формировать правительство и выдвигать кандидата на пост премьера принадлежит парламентскому большинству.

Президент республики немедленно назначает премьер-министром кандидата, избранного Национальным собранием. После назначения премьера в 15-дневный срок формируется правительство.

В парламент пройдут также блок экс-президента Армении Роберта Кочаряна "Армения" и сформированный вокруг Республиканской партии экс-президента Армении Сержа Саргсяна и партии "Отечество" бывшего главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна блок "Честь имею".

Армения Никол Пашинян Гражданский договор

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