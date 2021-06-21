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Парламент Швеции вынес вотум недоверия премьер-министру

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Большинство депутатов риксдага (парламент Швеции) в понедельник выразили недоверие премьер-министру Стефану Лёвену из-за предложения ввести рыночные цены на аренду недвижимости в новых домах, сообщают западные СМИ.

По данным СМИ, 181 член парламента высказался за недоверие, 109 выступили против, 51 депутат воздержался.

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Теперь у главы правительства есть неделя на то, чтобы решить - уйти в отставку или объявить внеочередные выборы.

Голосование по вопросу о доверии премьер-министру потребовала провести 17 июня партия "Шведские демократы".

Ранее лидер Левой партии Нуши Дадгостар также заявляла, что не доверяет Лёвену из-за предложения правительства ввести рыночные цены на аренду недвижимости в новых домах. Против премьера также проголосовали Христианско-демократическая и Умеренная коалиционная партии.

Швеция

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